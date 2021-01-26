Он был освобожден в зале суда.

Гуманноеправосудие. Сегодня Ковровский городской суд поставил точку в громком уголовном деле о похищение человека.Напомним, дело рассматривалось в отношении Сергея Швыряева, который по версии предварительного следствия, похитил девушку в декабре 2007 года с целью вовлечения её в занятие проституцией на территории Московской области. Во время суда сторона защиты обвиняемого завила ходатайство о прекращении уголовного дела, так как срок давности, который составляет 6 лет для преступления средней тяжести давно истек. Прокурор согласился с доводами защиты и уже через несколько минут судья вынес постановление о прекращении уголовного дела.Максим Рябов, судья: «Уголовное дело, преследование в отношении Швыряева Сергея Ивановича обвиняемого в совершении ч.1 ст. 126 УК РФ прекратить по основаниям п.3 ч.1 ст 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить, освободить из-под стражи в зале суда».Александр Сыпченко