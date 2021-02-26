Во время осмотра места проживания гражданина, а также автомобиля полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с оружием и патронами...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ВАО и УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего жителя столицы. Во время осмотра его места проживания, а также автомобиля полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с оружием и патронами. Согласно проведенному исследованию изъятое является гладкоствольным огнестрельным оружием – револьвером, переделанным самодельным способом из сигнального револьвера марки «МР-313», а также 9-ю патронами, снаряженными самодельным способом, с использованием гильз патронов калибра 9 мм Р.А. и самодельно изготовленных пуль, короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом из списанного охолощенного пистолета марки «Р 411» в количестве 2 штук. Все оружие является пригодным для производства выстрелов.Отделом дознания ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27