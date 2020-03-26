Проблема не в двигателе этого автомобиля: как только коронавирус сойдет на нет, экономика снова наберет обороты.

Проблема не в двигателе этого автомобиля: как только коронавирус сойдет на нет, экономика снова наберет обороты.Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард предупреждает, что из-за коронавируса экономические данные за II квартал окажутся крайне плохими, однако он призвал американцев воспринимать это как временное препятствие.В ходе телеконференции с журналистами в среду Буллард провел аналогию с автомобилем, несущимся по шоссе и натыкающимся на строительную зону сразу за холмом. Проблема не в двигателе. Буллард полагает, что экономика США может восстановиться к осени.Нет сомнений в том, что показатели II квартала будут крайне плохими, сказал он: "Цифры за II квартал окажутся беспрецедентными за всю макроэкономическую историю США".В предыдущих интервью Буллард прогнозировал, что ВВП сократится на 50% во II квартале, а уровень безработицы достигнет 30%.Он утверждал, что это нельзя называть рецессией, потому что замедление является преднамеренным: компании сокращают обороты, чтобы спасти людей от смертельного коронавируса.Но к началу III квартала в июле может наступить "переходный период": некоторые предприятия вновь откроются, в то время как другие будут оставаться закрытыми, отметил он. К октябрю может возобновиться работа по отложенным с весны проектам, начнется период бума, который продлится до 2021 года.Буллард признал, что никто не знает точных сроков восстановления.Он повторил, что 1 июля может стать хорошим проверочным моментом, когда получится пересмотреть оценки.На вопрос, может ли ФРС приложить больше усилий, чтобы стабилизировать экономику и финансовые рынки, Буллард ответил, что пришло время центробанку выполнить множество программ экстренного кредитования.ФРС начала реализацию ряда программ для оказания помощи целому ряду сегментов финансовых рынков, включая казначейские облигации, коммерческие бумаги, корпоративные и муниципальные облигации.В среду американские фондовые индексы торговались разнонаправленно, после того как Конгресс США достиг соглашения о выделении $2 триллионов на спасение экономики на фоне распространения коронавируса. Индекс S&P 500 вырос, но других мер предпринято не было.