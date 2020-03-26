В обращении к гражданам России в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции президент РФ сообщил, что имеющие право на маткапитал семьи в течение трех ближайших месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет и поручил ускорить выплаты на детей от трех до семи лет.

В обращении к гражданам России в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции президент РФ сообщил, что имеющие право на материнский капитал семьи в течение трех ближайших месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.В обращении, которое транслировал телеканал "Россия 24", Владимир Путин сказал, что такая поддержка семьям с детьми будет оказываться уже с апреля.Глава государства отметил, что такая поддержка будет важна для семей, в которых дети не посещают ясли или детские сады, и для родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или на больничном.Также Путин поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и ввести эту меру на месяц раньше, чем планировалось — не в июле, а уже в июне.Также в своем обращении к гражданам России глава государства объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, предложил перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФ и перечислил ряд мер социальной и материальной поддержки людям в непростой ситуации, когда есть угроза распространения COVID-19.