В СМИ появилась информация о том, что 78-летняя народная артистка РСФСР, советская и российская актриса театра и кино Жанна Болотова госпитализирована в связи с наличием у нее коронавируса COVID-19. Данную информацию прокомментировал ее супруг, депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко.

В СМИ появилась информация о том, что 78-летняя народная артистка РСФСР, советская и российская актриса театра и кино Жанна Болотова госпитализирована в связи с наличием у нее коронавируса COVID-19. Данную информацию прокомментировал ее супруг, депутат Мосгордумы, актер Николай Губенко.По словам мужа Болотовой, Жанна Андреевна действительно находится в больнице, но не с коронавирусом, а с пневмонией. "Это полная ложь", — высказался Губенко насчет наличия у супруги опасной болезни, сообщает РИА Новости.В 1964 году Жанна Болотова окончила ВГИК. В кино она дебютировала в 1957 году, снявшись в картине "Дом, в котором я живу". Также творческая карьера Болотовой отмечена ролями в фильмах "Опасный возраст", "Карусель", "Если хочешь быть счастливым", "Любить человека".