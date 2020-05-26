Современный мир построен на активном международном сотрудничестве, закрепляемом международными соглашениями и договорами. Особенно важны такие договоры в области безопасности, защиты прав человека, защиты окружающей среды. И многие страны стремятся не только подписывать международные соглашение, но и выступают организаторами новых соглашений, соблюдение которых сделает наш мир безопаснее и спокойнее.

Современный мир построен на активном международном сотрудничестве, закрепляемом международными соглашениями и договорами.Особенно важны такие договоры в области безопасности, защиты прав человека, защиты окружающей среды. И многие страны стремятся не только подписывать международные соглашение, но и выступают организаторами новых соглашений, соблюдение которых сделает наш мир безопаснее и спокойнее. Тем не менее даже государства, подписавшие международные соглашение, не всегда соблюдают прописанные в них условия.Так, США являются одной из стран, нарушающих международные соглашения, которые были подписаны представителями страны. Прежде всего речь идет о соглашениях в области безопасности.Ниже мы расскажем о 6 международных договорах по вопросам безопасности, которые отказались выполнять власти США.1. Договор об ограничении противоракетной обороныДоговор об ограничении систем ПРО был подписан в 1972 году Леонидов Брежневым и Ричардом Никсоном в Москве. В рамках договора странам-участницам запрещалось разрабатывать национальные системы ПРО.Договор просуществовал тридцать лет: в декабре 2001 года Джордж Буш заявил о выходе США из договора, который прекратил существование через полгода, как было предписано условиями.Джордж Буш заявил, что этот договор ограничивает возможности страны защищать своих граждан от атак террористов, в связи с этим руководством страны было принято решение выйти из соглашения.2. ДОВСЕДоговор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году в Париже. Его подписали 16 стран-членов НАТО и 6 стран-участниц Организации Варшавского договора. Согласно договору стороны должны иметь равно количество боевой техники и вооружений вдоль границ между блоками. Таким образом, договор был призван ограничить наращивание вооруженных сил одним из блоков, что ограничивало бы возможности неожиданного нападения.В 1999 году был подписан обновленный вариант этого договора, так как НАТО расширилась, а ОВД была официально распущена.В 2007 году Россия отказалась от исполнения ДОВСЕ, так как, по мнению Москвы, договор потерял свой смысл, после того как в НАТО вошло большинство восточноевропейских государств.В 2011 году США также объявили о прекращении выполнения обязательств по договору ДОВСЕ. Как отметили в США, это решение было ответом на отказ Москвы выполнять свои обязательства в рамках договора.3. Конвенция по биологическому и токсинному оружиюКонвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) была подписана в 1972 году и вступила в силу в 1975 году. В настоящий момент ее участниками являются 163 страны, которые, как и предполагает конвенция, отказались от разработки, производства и накопления биологического оружия.США ратифицировали Конвенцию о запрещении биологического оружия в 1972 году. Однако в 2001 году власти страны отказались принимать протокол к конвенции, предусматривающий механизмы взаимного контроля. Таким образом, на деле проверить исполнение Вашингтоном КБТО с помощью международно-правовых средств не представляется возможным.4. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу в 1988 году. Этот договор запрещает производство, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также пусковых установок для них.Этот договор считался одним из самых важных в вопросах международной безопасности, так как позволял сбалансировать ситуацию с размещением вооружения в Европе.В 2018 году администрация Трампа заявила о готовности выйти из договора. Для этого они использовали формальный повод – якобы они нашли нарушения договора со стороны России.Российская сторона отрицает обвинения и даже приглашала американских специалистов провести необходимые проверки. Однако со стороны США никто не откликнулся на это предложение.В результате Россия также приостановила свое участие в договоре, об этом заявил президент Владимир Путин.Помимо этого российская сторона добавила, что начнутся разработки и испытания новых видов вооружений, однако Россия не будет размещать подобное вооружение ни в Европе, ни в других регионах, пока там не будет аналогичного вооружения США.5. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был заключенв 1970 году. Его поддержали практически все страны мира за исключением четырех — Кубы, Индии, Пакистана и Израиля. Договор фиксировал стратегическую цель – отказ от ядерного оружия. Кроме всего прочего, он предусматривал отказ государств, обладающих ядерным оружием, от его применения против неядерных держав.По заявлению российского МИДа, США разместили ядерное оружие на территории пяти европейских государств и в рамках совместной деятельности НАТО проводят обучение военнослужащих по обращению с ядерным оружием. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это является грубейшим нарушением международного договора.Обучение военнослужащих включает в себя элементы ядерного планирования, а также отработку практических навыков использования ядерного оружия и самолетов-носителей.6. Договор по открытому небуДоговор по открытому небу был подписан 34 странами. Он вступил в силу в 2002 году. Договор разрешает странам-участницам совершать полеты над территориями других стран-участниц и собирать информацию о вооруженных силах.Этот договор считается одним из основ международной безопасности.В 2020 году власти США заявили о намерении выйти из договора, мотивируя это тем, что Россия якобы не соблюдает его условия, хотя американская сторона не предоставила никаких доказательств несоблюдения Россией условий договора.При этом власти США добавляют, что могут передумать, если Россия устранит нарушения.