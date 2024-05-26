Советские фильмы оставили неизгладимый след в истории мировой кинематографии. Сегодня предлагаем вам погрузиться в мир кино и проверить, насколько хорошо вы знаете шедевры того времени.

Советские фильмы оставили неизгладимый след в истории мировой кинематографии. Сегодня предлагаем вам погрузиться в мир кино и проверить, насколько хорошо вы знаете шедевры того времени.Задание простое: посмотрите на городской пейзаж, изображенный на фотографии, и попробуйте угадать, из какого советского фильма он взят. Готовы к вызову? Погнали!