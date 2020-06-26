В Петербурге ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. В городе открывают парки, сады и скверы. Доступными для посещения станут детские и спортивные площадки. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Александр Беглов.

Очередные послабления вводят в Петербурге. Так, в воскресенье, 28 июня для горожан и туристов открываются скверы, парки и сады, а также спортивные и детские площадки. Постановление подписано губернатором Северной столицы Александром Бегловым.Пока аттракционы в парках останутся закрытыми, однако, уже доступен любой спортивный инвентарь, в том числе прогулочные лодки.Со следующей недели, передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", откроются зоопарки и ЗАГСы. конечно, с рекомендуемыми санитарными требованиями. Также салоны красоты по предварительной записи начинают оказывать услуги маникюра и педикюра.Одним из самых желанных для петербуржцев будет возобновление работы кафе и ресторанов с открытыми террасами. Владельцы заведений обязаны получить QR-код, который будет гарантией соблюдения требований безопасности.Кроме того, открываются детские сады. Группы не должны превышать 12 детишек. Услуги на дому разрешаются негосударственным соцслужбам.Напомним, почти неделю полноценной, привычной жизнью живет Москва. В парках можно гулять, к работе вернулись кафе и рестораны, открылись спортивные студии. Движение транспорта — уже 90% от прошлогоднего показателя. Город ожил. Главное: осторожная поэтапная отмена ограничений не спровоцировала вспышку инфекции. Число выявленных больных снизилось на 37 процентов. Хотя по объемам тестирования столица – одна из первых в мире.