Ежегодно в школы трудоустраивается по 200-250 педагогов.

Во Владимирской области требуется 650-680 учителей. О кадровом дефиците рассказала ИО директора департамента образования Елена Запруднова.Она характеризует ситуацию с нехваткой педагогов как стабильную.«В особенности кадровый «голод» затрагивает районы, граничащие с Москвой. В наличии около 700 вакансий, которые заполняются молодыми специалистами. Ежегодно в сферу образования приходит по 200-250 учителей. В течение двух лет начинающий преподаватель получает доплату, коэффициент специфики, который компенсирует разницу по зарплате до получения первой квалификационной категории. По одной ставке, не менее 18 часов, учитель получает 23-25 тысяч рублей», - пояснила госслужащая.