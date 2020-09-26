Они предназначены для сплюшек — мелких совушек, занесенных в Красную книгу региона.
В Клязьминско-Лухском заказнике продолжают устанавливать домики для разных видов сов. Квартирный вопрос для пернатых решает дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Владимирской области вместе со специалистами-орнитологами. Ранее 7 дуплонов для серой неясыти и 1 платформа для длиннохвостой неясытив на юге
Клязьминско-Лухского заказника
и в заказнике «Клязьминский береговой». В этот раз орнитологи внимание на северную часть заказника. Они предназначены для сплюшек — мелких совушек, занесенных в Красную книгу региона.
(Фото: Птицы Владимирской области)