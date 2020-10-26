В Культурном центре столичной полиции выбрали финалистов регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»...

В столичной полиции подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». В этом году для участия дети прислали около 100 работ.В Культурном центре столичной полиции выбрали финалистов регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Работы были выполнены как детьми, которые занимаются творчеством профессионально, так и любителями.Определить победителей для жюри стало не простой задачей, ведь каждый конкурсант вложил в работу уникальные эмоции и индивидуальный взгляд на работу своих родителей. При выставлении оценки жюри важен комплексный подход — не только с точки зрения профессионализма, но также эмоций, вложенных в рисунок, стараний, индивидуальности.В состав конкурсного жюри вошли Председатель и члены Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, Вадим Бреев и Виктор Васильев, главный редактор издания «Петровка,38» Александр Обойдихин, а также сотрудники Культурного центра столичной полиции.Член конкурсного жюри, Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич отметила, что из года в год увеличивается количество участников, заметно лучше становится и качество работ. А в представленных рисунках отчетливо видно, что дети понимают насколько ответственную и порой непростую службу выбрали их родители.По итогам работы конкурсного жюри определены следующие финалисты в трех возрастных группах: в возрастной группе от 6 до 8 лет лучшей стала работа Даниила Гурвина, 6 лет (рисунок «Инспектор на посту»), от 9 до 11 лет - Никита Сипачев, 10 лет (рисунок «Мама с лучшим другом»), от 12 до 14 лет - Валерия Ольнева, 12 лет (рисунок «Учи закон смолоду»).Работы победителей представят столичную полицию на Всероссийском этапе конкурса «Мои родители работают в полиции».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве