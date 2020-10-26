Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований.

Вторая волна пандемии, в зависимости от скорости распространения Covid-19, разделила, условно, все субъекты России на несколько зон – от «зелёной» до «красной».«В восьми регионах ситуация складывается тяжело», - эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.По мнению учёного, Владимирская, как и соседи из Ивановской, Ярославской и Костромской областей, попала в светло-красную группу. Динамика на территории оценивается как неудовлетворительная.Добавим, что ежедневно в регионе фиксируется от 80 до 90 новых случаев заражения.В целом за период пандемии зарегистрировано 9025 случаев Covid-19. Из них – 251 пациент скончался.