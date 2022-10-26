Прокуратура областного центра внесет представление подрядчику, который реконструировал парк...

Прокуратура областного центра внесет представление подрядчику, который реконструировал парк Добросельский. Он затягивает сроки сдачи общественного пространства почти на два месяца.Руслан Аннаев, заместитель прокурора г.Владимира:- В рамках проверки мы установили факт неисполнения обязательств подрядной организации по выполнению отдельных работ.По указанному факту внесли представление в адрес подрядной организации.А также возбудили дело об административном правонарушении по факту нарушения сроков исполнения обязательств, которые должны были быть исполнены к 1 сентября."Добросельский" реконструируют в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда". Его должны были сдать к сентябрю. Контракт заключили на 74 миллиона рублей. Однако средства были реализованы лишь наполовину. Теперь подрядчику грозит штраф- от трехсот тысяч рублей минимум. Также возможно наказание в размере полутора процентов от стоимости невыполненных работ. Подрядной организации дают еще две недели. По словам заместителя гендиректора строительной фирмы, сроки затянули из-за экономической ситуации. Из-за подорожания материалов работы начались на два месяца позже заявленного срока.Егише Мкртчян, подрядчик:- По всем поставщикам , везде поднялись цены. Мы сначала не могли начать. Мы просто начали поздно. Потому что материалов не было. Металл подорожал в два раза, брусчатка в два-три раза, и ее даже в наличии не было. И сэндвичи подорожали.