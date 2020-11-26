Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций.Согласно имеющейся информации, злоумышленники подыскивали малообеспеченных граждан. За вознаграждение в двадцать тысяч рублей одним из них предлагалось стать генеральными директорами мнимых строительных компаний. Другим – выступить в роли заказчиков строительства различных объектов, в том числе коттеджей и конноспортивного комплекса. Затем между липовыми контрагентами заключались фиктивные договоры подряда на строительство. Якобы произведенная оплата подтверждалась кассовыми ордерами.По версии следствия, в дальнейшем несколько сообщников, которые имели юридическое образование, на основании генеральных доверенностей подавали от имени заказчиков строительства иски в суды о невыполнении договорных обязательств. После вынесения решений в пользу истцов судебные приставы взыскивали с организаций-ответчиков денежные средства и перечисляли подконтрольным группировке физическим лицам, которые получали их в банке.По предварительным данным, за свои услуги участники организованной группы получали комиссионное вознаграждение в виде 14,5 % от общей суммы. Доход от их противоправной деятельности превысил 66 миллионов рублей.Следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор противоправной схемы и трое его сообщников были задержаны по адресам проживания в Московском регионе.Следователями при участии оперативников и Росгвардии проведено 18 обысков, в ходе которых изъяты банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты, средства связи, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Кроме того, обнаружены поддельные служебные удостоверения одного из силовых ведомств и предметы, схожие с боевым оружием и боеприпасами к ним, а также свертки с неизвестным веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео