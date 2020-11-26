Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций...
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций.
Согласно имеющейся информации, злоумышленники подыскивали малообеспеченных граждан. За вознаграждение в двадцать тысяч рублей одним из них предлагалось стать генеральными директорами мнимых строительных компаний. Другим – выступить в роли заказчиков строительства различных объектов, в том числе коттеджей и конноспортивного комплекса. Затем между липовыми контрагентами заключались фиктивные договоры подряда на строительство. Якобы произведенная оплата подтверждалась кассовыми ордерами.
По версии следствия, в дальнейшем несколько сообщников, которые имели юридическое образование, на основании генеральных доверенностей подавали от имени заказчиков строительства иски в суды о невыполнении договорных обязательств. После вынесения решений в пользу истцов судебные приставы взыскивали с организаций-ответчиков денежные средства и перечисляли подконтрольным группировке физическим лицам, которые получали их в банке.
По предварительным данным, за свои услуги участники организованной группы получали комиссионное вознаграждение в виде 14,5 % от общей суммы. Доход от их противоправной деятельности превысил 66 миллионов рублей.
Следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор противоправной схемы и трое его сообщников были задержаны по адресам проживания в Московском регионе.
Следователями при участии оперативников и Росгвардии проведено 18 обысков, в ходе которых изъяты банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты, средства связи, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Кроме того, обнаружены поддельные служебные удостоверения одного из силовых ведомств и предметы, схожие с боевым оружием и боеприпасами к ним, а также свертки с неизвестным веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео