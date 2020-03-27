Сбербанк РФ предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы. Такая информация появилась в обращении главы банка Германа Грефа к клиентам, опубликованном на сайте Сбербанка.

Сбербанк РФ предоставит пострадавшим от коронавируса клиентам кредитные каникулы. Такая информация появилась в обращении главы банка Германа Грефа к клиентам, опубликованном на сайте Сбербанка.Как отмечается, Сбербанк принял решение предоставлять каникулы по кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления неустоек и штрафов. Речь идет о клиентах, которые пострадали от коронавируса COVID-19, заболели или находятся на вынужденном карантине. Для получения отсрочки необходимо подать заявление на сайте банка.25 марта президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к гражданам предложил предусмотреть "каникулы" по ипотечным и потребительским кредитам. У человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию с сокращением месячного дохода более чем на 30 процентов должно быть право временно приостановить обслуживание кредита и пролонгировать его без каких-либо штрафных санкций, отметил президент.В минувшую пятницу Центробанк РФ опубликовал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии. МФО, кредитным организациям и кредитным потребительским кооперативам рекомендовано реструктурировать задолженность, не назначать штрафы и пени по кредитам, выделенным физическим лицам, если те предоставят заявление и официальное подтверждение о наличии коронавирусной инфекции у заемщика.Законодательно отсрочка для граждан, оказавшихся в трудной ситуации, сейчас прописана лишь в отношении ипотечных кредитов, напоминает агентство "Интерфакс".