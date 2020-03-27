Для российских властей важнейшая задача в период распространения коронавируса COVID-19 - сохранение жизни и здоровья граждан. Но ее не решить без стабильной экономики. И поэтому государству необходимо поддержать бизнес. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Для российских властей важнейшая задача в период распространения коронавируса COVID-19 — сохранение жизни и здоровья граждан. Но ее не решить без стабильной экономики. И поэтому государству необходимо поддержать бизнес. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества. Президент отметил: правительство сейчас находится в постоянном контакте с деловыми кругами, но для него лично важен прямой разговор.Встреча с представителями бизнеса впервые проходит без журналистов, но разговор полностью открытый — его транслируют в прямом эфире. После предложенных накануне кардинальных мер по поддержке бизнеса президенту необходимо получить обратную связь."Мы, правда, немножко нарушаем заведенный порядок или тот порядок, который мы пытаемся завести, работать дистанционно. Но вопросы важные", — начал встречу с бизнесменами Путин.Все что вы скажете — будет услышано, заверяет Путин. Власть готова реагировать максимально оперативно."Я не буду характеризовать всю обстановку, потому что все люди грамотные, смотрите интернет и федеральные СМИ и увидите, что происходит у нас в стране, за границей. У нас две проблемы: да, обрушился фактически рынок нефти, за ним и других энергоресурсов, и вот еще этот вирус прилетел. Поэтому мы должны работать сразу по нескольким направлениям. Конечно, важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан, — подчеркивает Путин. — Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что малый и средний бизнес находится в может быть самом сложном положении. Правительство в постоянном контакте находится с представителями различных организаций. Мы понимаем, что происходит. Но цель сегодняшней встречи — послушать вас напрямую".Самый острый вопрос: как самым пострадавшим отраслям, когда выручки ноль, продолжать платить зарплаты сотрудникам?"Я не могу уволить человека, который у меня работает, — признается гендиректор компании Mamanonstop Евгения Лазарева. — У него 8 детей, трое из них приемных. Никак. Мы люди, в первую очередь"."Да, трудно увольнять людей, я понимаю, — соглашается глава российского государства. — Не нужно этого делать. Для того, чтобы, в том числе, создать дополнительные инструменты, сейчас правительство, прорабатывается Сбербанком получение соответствующих ресурсов. Андрей мне только что об этом рассказал"."Хочу запустить со следующей недели буквально, по крайней мере в пилотном режиме начать это быстро раскручивать со Сбербанком и ВТБ. Это неотложные кредиты на выплату заработной платы под субсидирование процентных ставок в отдельных случаях до нуля. И с высоким гарантийным покрытием, потому что мы все прекрасно понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас. Но это такая сейчас спасительная история. Единственное, что это будет кредит короткий. Тоже на полгода", — подчеркивает первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.Накануне Путин предложил ввести для малых, средних и микропредприятий отсрочку по налогам, кроме НДС, на полгода. Предприниматели просят при необходимости — и по окончании этих 6 месяцев растянуть отсроченные платежи, чтобы смягчить последствия кризиса."Мы посмотрим, что будет через 6 месяцев, — предложил первым зампред правительства Андрей Белоусов. — Мы, во-первых, не знаем, сколько это продлится. Но точно скажу, чего не будет: мы не начнем банкротить предприятия, которые не смогут выплатить эти самые налоги через 6 месяцев. Будем смотреть — или рассрочка, или дальше продлим этот период".Еще одна возможная мера поддержки. Правительство обсуждает с регионами снижение налогов на имущество. Это позволит уменьшить для бизнеса арендные платежи. Речь в первую очередь о магазинах и торговых центрах, которые временно опустели. Белоусов поясняет: один из вариантов — признать ситуацию форс-мажором. Но делать это только в крайних случаях.Чтобы скрасить россиянам вынужденный карантин, видеосервисы открывают бесплатный доступ к концертам, спектаклям и онлайн-тренировкам. Это хороший задел на будущее, уверен Путин. Когда вирус отступит — у платформы останутся много новых клиентов."Вполне возможно, мы реализуем какие-то бизнес-модели, которые по окончанию этого непростого периода, когда все стабилизируется, покажут себя более эффективными, откроют какие-то новые возможности для граждан", — отметила гендиректор мультимедийного сервиса OKKO Яна Бардинцева."Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, — это 100 процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно измениться к лучшему, — заверил собравшихся Путин. — И все люди, которые сегодня пользуются бесплатно вашим контентом и вашими новинками, они останутся в качестве ваших клиентов. Так что это, может быть, тот случай, то счастье, когда несчастье помогает".Крупные игроки готовы и сами оказать поддержку младшим товарищам. Например, Mail.Ru выделяет миллиард рублей на помощь малым и средним предприятиям. А также предлагает разрешить сервисам доставки, помимо еды, привозить на дом лекарства. Сейчас для этого нужна лицензия, доставлять препараты могут только сами аптеки."Мы бы хотели попросить включить агрегаторов без лицензий в возможность доставки, может, безрецептурных, а может, и рецептурных медикаментов онлайн. Мне кажется, мы бы с этим справились", — предложил гендиректор компании Mail.Ru Group Борис Добродеев."Предложение заслуживает внимания. Это точно. По этому пути надо идти. Я с вами согласен. Обязательно переговорю с правительством, с председателем, с Татьяной Голиковой, которая этим занимается. Но, конечно, правительство должно быть уверено в надежности партнеров. Это может быть официальное лицензирование, но надежность партнера должна быть обеспечена. Но в целом предложение заслуживает внимания", — оценил его Владимир Путин.Крупная парфюмерно-косметическая компания экстренно перенастроила конвейеры на выпуск антисептика. Первую партию готова бесплатно передать оперативному штабу по борьбе с коронавирусом. А дальше производить по полтора миллиона тюбиков в неделю."С чем мы столкнулись? – задает риторический вопрос представитель компании Faberlic. – С тем, что мы столкнулись с тем, что сертификация этого средства занимает от трех до восьми месяцев в Роспортебнадзоре. Благодаря содействию вашей администрации мы сократили этот срок, я надеюсь, до двух недель. Ситуация обычная и ситуация чрезвычайная требует разной скорости Реагирования. Может быть нам системно и сделать порядок регистрации уведомительный или заявительный?"."Помните, сколько у нас человек отравилось спиртом техническим? – поинтересовался в ответ Путин. – Поэтому к таким вопросам нужно подходить очень аккуратно. Но что точно нужно сделать – упростить и ускорить, чтобы нужный сегодня товар доходил как можно быстрее до потребителей".В тяжелом положении кафе и рестораны. Многие сегодня на грани банкротства. Но нелегко общепиту приходилось и до атаки вируса. В хорошие времена их душили формальными проверками и устаревшими требованиями.Регуляторная гильотина могла бы заработать и раньше — не с нового года, а прямо сейчас."Обещанная нам гильотина, которая", — поднимает эту тему основатель, управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова."С 1 января должна заработать", — подхватывает тут же Путин."Вы этих людей просто, которые вам рассказывают, что заработает, пожалуйста, командируйте их. Отправьте ко мне на стажировочку. Я сейвал их возьму, поставлю, и я покажу им, как работает их гильотина, — предлагает президенту Татулова. — Она не работает"."Так ее пока нет, — поясняет Путин. — Она с 1 января 2021 года должна заработать"."Вы знаете, невозможно больше ждать!" – восклицает ресторатор."Я так же говорил с коллегами, — оживился Путин. — И задаю им такой же вопрос. Почему нельзя сделать раньше? Они мне отвечают: вы хотите, чтобы у нас люди отравились? Я говорю: нет. Тогда надо сделать это аккуратно"."Вы построже с них спросите, а еще знаете что…" – продолжает женщина-предприниматель."Давайте я их к вам пришлю, как вы предлагали", — делает встречное предложение президент.- Я готова."С удовольствием, правда, я не шучу, — продолжает Путин. — Я думаю, им будет полезно посмотреть, как жизнь устроена"."Правда, на землю надо людей спускать, потому они не видят ничего", — уверенна ресторатор. — Может, знаете, любой кризис, это очень хорошая штука для какой-то переборки. Отношения бизнеса и власти никогда не были легкими. Может быть, это тот момент, когда нам надо заодно просто, понимаете, вылезти вместе заодно"."Я так и хочу", — убедил ее Путин.Чтобы выбраться из кризиса как можно быстрее, президент призывает всех мобилизоваться и потерпеть."Вынужденные меры временные, — уверяет он. — Но они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, честно говоря, жестче. И тогда этот период ограничений из-за коронавируса сократится".Жестокая пандемия доказала: только государство способно системно защитить и поддержать своих граждан. Закрепление социальных гарантий в конституции — не пустая формальность."В некоторых странах в больницы не берут совсем, домой не приходит никто, люди умирают в квартирах, а их находят на третий-четвертый день, и то в результате санобработки, — привел путин отрицательный пример. — Поэтому эти вещи очень серьезные, это не пустой разговор".После двух часов разговора сотрудник протокола приносит записку — на связи президент Франции."Давайте, — соглашается Путин, — но Макрон обидится на вас. Я скажу, что вы виноваты. Скажу, это Владислав виноват".Сразу после встречи с предпринимателями у президента — Большая двадцатка. Впервые в истории — по видеосвязи.