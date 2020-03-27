Пенсионеры должны будут оставаться дома, либо в других помещениях в изоляции, включая жилые и садовые сады

С 26 марта жители Владимирской области старше 70 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции на время режима повышенной готовности по коронавирусу. Соответствующее дополнение внёс глава региона Владимир Сипягин в Указ №38 от 17 марта 2020 года.Согласно распоряжению, пенсионеры должны будут оставаться дома, либо в других помещениях в изоляции, включая жилые и садовые сады.«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работникам здравоохранения», - уточнили в пресс-службе Белого дома.Ранее мы писали о том, что Р, банки и торговые центры, по возможности реже пользоваться автобусами и троллейбусами, особенно в часы пик.