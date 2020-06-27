В украинской столице за сутки зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Это стало самым большим показателем прироста с момента начала пандемии.

В украинской столице за сутки зарегистрировали 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Это стало самым большим показателем прироста с момента начала пандемии. Накануне в столице было выявлено 115 новых случаев заражения, за сутки прирост увеличился на 23%.Уточняется, что среди заболевших — четыре медика и 10 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Всего за все время пандемии в Киеве заразились коронавирусом 4,86 тысячи человек.Кличко заявил, что устойчивый рост заболевания в последние дни может вынудить городскую администрацию ужесточить карантинные меры. В частности, могут вновь ограничить движение общественного транспорта.В целом по стране общее число заболевших составило 42 тысячи человек, скончались 1,1 тысячи человек. До 31 июля на Украине действует адаптивный карантин, при котором решения о снятии или ужесточении ограничений принимают региональные власти.