Роскосмос в субботу опубликовал разбор достоинств и недостатков нового космического корабля Crew Dragon.

Роскосмос в субботу опубликовал разбор достоинств и недостатков нового космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Корабль предназначен для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.Как считают российские специалисты, "размещение жидкостных двигателей системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины" вызывает опасения в безопасности экипажа. Стоит учитывать, что двигатели работают на очень ядовитых четырехокиси азота и монометилгидразине. Взрыв Crew Dragon при испытаниях на наземном стенде в 2019 году "подчеркивает обоснованность этих сомнений".Корабль компании SpaceX, рассчитанный на доставку семи человек в космос, просторнее спускаемого аппарата корабля "Союз". Однако, считают в Роскосмосе, с учетом уменьшения числа членов экипажа до четырех вместо семи, Crew Dragon "пока выглядит переразмеренным".Определенное неудобство астронавтам доставляет и пользование санитарными удобствами на новом американском корабле. "Символическая ширма", отделяющая туалет от кабины, перекочевала в Crew Dragon из кораблей Space Shuttle. Но объем их кабины составлял 74,5 кубических метров, а в новом корабле набирается только 10 кубических метров. Туалет на корабле "Союз" находится в отдельном бытовом отсеке.К достоинствам Crew Dragon можно отнести то, отметили в Роскосмосе, что после почти 20 лет усилий американцы получили "компактную и более надежную, чем Space Shuttle, пилотируемую ракетно-космическую систему". Причем её эксплуатация существенно дешевле.Crew Dragon способен при аварии спасти экипаж от начала заправки ракеты-носителя до отделения от корабля последней ступени. За время действия программы Space Shuttle в двух катастрофах погибли 14 астронавтов.