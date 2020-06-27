Глава ЦИК Элла Памфилова призвала членов избиркомов больше следить за соблюдением правил голосования по поправкам к Конституции.

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала членов избиркомов больше следить за соблюдением правил голосования по поправкам к Конституции, нежели за социальным статусом и известностью избирателей. "Дорогие мои коллеги, ни перед кем не пасуйте!" — заявила Памфилова в субботу.Памфилова потребовала, чтобы на участке "любой делал всё точно так же, как и остальные граждане"."Пришел человек, звезда, супер-пупер-вип: температуру померили, на коврик встал, руки продезинфицировал, если пришел без маски и перчаток - выдали, надел", — сказала Памфилова.Далее глава ЦИК предостерегала от попыток проголосовать дважды. "На определенном этапе все случаи двойного голосования выявляются", — подчеркнула Памфилова.Глава ЦИК пообещала реагировать на жалобы из регионов на отсутствие средств индивидуальной защиты для членов комиссий и участников голосования. Если СИЗ нет на участках, их судьбы выяснит группа из контрольного финансового​​​ управления, отметила глава ЦИК.Центризбирком в настоящее время рассматривает 105 обращений от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию. По данным Панфиловой, 29 жалоб пришли из столицы. Из Санкт-Петербурга поступили 35 сигналов о нарушениях.Серьезного рассмотрения из всех обращений заслуживают 75, отметила Панфилова. "Остальные из серии "один блогер сочинил, а другие перепостили", — заявила глава ЦИК. В Москве заслуживают внимания 20 обращений, а в Петербурге — 29.