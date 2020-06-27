Чемпион мира по футболу 2002 года в составе бразильской сборной Роналдиньо может возобновить профессиональную карьеру. 40-летний нападающий планирует присоединиться к аргентинскому клубу Химнасия и Эсгрима, главным тренером которого является Диего Марадона.

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе бразильской сборной Роналдиньо может возобновить профессиональную карьеру. 40-летний нападающий планирует присоединиться к аргентинскому клубу "Химнасия и Эсгрима", главным тренером которого является Диего Марадона.О желании Роналдиньо вернуться в большой футбол сообщила Marca. Напомним, что бразилец официально завершил профессиональную карьеру в 2018 году.В настоящий момент Роналдиньо находится под домашним арестом в Асуньсоне. Обладателя "Золотого мяча" обвиняют в подделке документов для въезда в Парагвай.