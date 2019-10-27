В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего в субботу, 26 октября, легкомоторного частного самолета Сеssna 172, которым управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) края Геннадий Белоглазов.

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего в субботу, 26 октября, легкомоторного частного самолета "Сеssna 172", которым управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) края Геннадий Белоглазов.В поисково-спасательной операции от МЧС участвуют 34 человек и семь единиц техники, передает "Интерфакс". Также к поискам привлечены спасатели краевой службы спасения, добровольцы и вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы.Легкомоторный частный самолет "Сеssna 172" вылетел с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района. Он должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. Поисковые работы были приостановлены из-за наступления темноты.Телефон Белоглазова до сих пор не отвечает.Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по данному факту.