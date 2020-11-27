Установлено, что наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта путем тайников-закладок...

Сотрудники уголовного розыска совместно с ОВ ППСП ОМВД России по Южнопортовому району задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства - героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Симоновский вал задержан 20-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у молодого человека при себе обнаружены и изъяты 42 свертка с веществом неизвестного происхождения.Согласно справке об исследовании изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 100 граммов. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта путем тайников-закладок.Следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)709-18-18