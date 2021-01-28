Депутаты ЗС приняли сразу в двух чтениях соответствующий закон. Он предполагает передачу полномочий с муниципального на региональный уровень.

епутаты ЗС приняли сразу в двух чтениях соответствующий закон. Он предполагает передачу полномочий с муниципального на региональный уровень.Предпосылкой к этому стало принятие федерального закона, который серьезно ужесточил требования к приютам и обращению с безнадзорными животными. В частности, в нем прописаны требования к приютам, которые должны располагаться вдали от жилья и иметь определенный набор специалистов. В районах нет ни денег, ни кадров, чтобы выполнить требования законодательства. Главы муниципалитетов не раз обращались к депутатам с просьбой помочь в решении вопроса. В результате, теперь контролировать эту тему будет “елый дом”,сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.Владимир Киселев, председатель ЗС: «Открывать приюты в каждом районе нецелесообразно, да и в принципе невозможно. Разумнее вести эту работу по «кустовому» принципу – 2-3 (или столько, сколько сочтут нужным специалисты) на область. Этим, безусловно, должен заняться профильныйепартамент».