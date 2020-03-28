Правительственная комиссия утвердила список из 22 отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Эти отрасли получат господдержку в первую очередь, сообщает Минэкономразвития.

Правительственная комиссия утвердила список из 22 отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Эти отрасли получат господдержку в первую очередь, сообщает Минэкономразвития (МЭР).МЭР представило на утверждение правкомиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, досуг и развлечения, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристическая деятельность, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование и негосударственное образование, проведение конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).По поручению президента Владимира Путина перечисленные отрасли получат следующую помощь: полгода отсрочки по уплате всех налогов, кроме НДС, по уплате страховых взносов во внебюджетные госфонды для микропредприятий и выплатам по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).Предусмотрены дополнительные меры — предоставление госгарантий и субсидий, полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов, отсрочка для МСП по платежам за аренду госимущества, расширение доступа МСП к кредитам по льготной ставке не более 8,5%, мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.В ближайшее время МЭР обнародует дополнительный пакет мер поддержки пострадавших отраслей и предприятий.