Производство автомобилей в Великобритании в этом году, как ожидается, упадет до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей в Великобритании в этом году, как ожидается, упадет до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, сообщило британское "Общество производителей и продавцов автомобилей" (SMMT).Выпуск пассажирских автомобилей, согласно прогнозам, упадет на 18% до 1,1 миллиона в 2020 году по сравнению с 1,3 миллиона в прошлом году. Это будет самый низкий показатель с 2009 года, когда в Великобритании было произведено 999,46 тысячи автомобилей.Aston Martin, Lotus и McLaren во вторник объявили о приостановке производства на своих заводах, поскольку в Великобритании ввели строгий карантин из-за COVID-19. Сейчас все крупные заводы по производству автомобилей в Европе закрыты, поскольку власти пытаются сдержать распространение вируса.В SMMT предупредили, что производство может сократиться значительно больше чем на 200 тысяч автомобилей, если закрытие заводов будет продолжаться дольше нескольких недель.Между тем, сохраняется значительная неопределенность в отношении Brexit, поскольку правительство Великобритании не намерено продлевать переговорный период, в который страна вступила после выхода из Евросоюза 31 января.