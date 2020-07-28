Сотрудники полиции провели более 10 обысков, в том числе по местам проживания фигурантов, где обнаружили и изъяли игровое оборудование, компьютеры...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконной организации азартных игр», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативниками установлено, что злоумышленники организовали в нежилых помещениях игровые залы. Противоправная деятельность осуществлялась в закрытом режиме с соблюдением конспирации. Игроки могли попасть в заведение только по приглашениям, рассылаемым в мессенджерах или закрытых группах в социальных сетях.Сотрудники полиции провели более 10 обысков, в том числе по местам проживания фигурантов, где обнаружили и изъяли игровое оборудование, компьютеры, мобильные телефоны и черновые записи с бухгалтерской отчетностью, свидетельствующие о незаконной деятельности.По данному факту ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ.В настоящее время полицейскими установлены 10 граждан, причастных к организации незаконных игр, которым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93