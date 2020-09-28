Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области число обращений больных с признаками ОРВИ за 27 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 29, больных с признаками внебольничной пневмонии – 8. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 54 пациента с ОРВИ и 523 – с пневмонией. Такие данные приводят в облздраве.В ведомстве напоминают, если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.