В нём могло находиться до 100 000 рублей.

21 октября в храме Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря Владимира неизвестный украл ящик для пожертвований. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.В этот момент в помещении находилась женщина, которая убирала подсвечники. Сообщается, что злоумышленник провёл в храме около 20 минут. После чего взял ящик, вынес на улицу, разобрал, достал оттуда деньги и скрылся. Сейчас полиция занимается розыском мужчины.Сумма похищенных средств может составлять 100 000 рублей.