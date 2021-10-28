В период операции московскими полицейскими было раскрыто 47 преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортных средств...

«В целях выявления и пресечения деятельности преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом, выявления и задержания похищенных транспортных средств, установления мест хранения и разукомплектования похищенного автотранспорта в период с 11 по 15 октября 2021 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль».При проведении оперативно-профилактических мероприятий ежедневно было задействовано более 1300 сотрудников.В период операции московскими полицейскими было раскрыто 47 преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортных средств. За совершение данных деяний задержано 54 человека.В круглосуточном режиме проводились проверочные мероприятия на постах и маршрутах патрулирования. За весь период операции проверено 54 529 транспортных средств. Обнаружено 10 автомобилей, находящихся в розыске и 4 транспортных средства с измененными идентификационными обозначениями.Также на территории г. Москвы возбуждено 23 уголовных дела по преступлениям, совершенным в сфере криминального автобизнеса. Так, 13 октября текущего года сотрудниками Московсокго уголовного розыска совместно с коллегами из ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, осуществлен выезд в торговое предприятие, занимающееся реализацией запасных частей к транспортным средствам. В ходе проведения обыска обнаружено 8 автомобильных двигателей различных производителей, 1 фрагмент кузова автомобиля с идентификационной маркировкой, 1 скутер. Идентификационная маркировка указанных объектов в базе розыска похищенных транспортных средств не значится», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.ГУ МВД России по г. Москве напоминает,что в настоящее время среди всех типов хищения имущества распространенным остаются хищения автомобилей или иных транспортных средств. Преступление, связанное с хищением автотранспорта, может квалифицироваться как: кража, то есть тайное хищение чужого имущества (статья 158 УК РФ), или как неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон (статья 166 УК РФ)).В целях профилактики, краж, неправомерных завладений транспортными средствами, полиция рекомендует:- по возможности, даже на непродолжительное время парковать автотранспорт на охраняемых стоянках;- при оставлении транспортных средств на длительное время использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, в том числе оборудованные системами видеонаблюдения, а также охраняемые автомобильные стоянки;- оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в том числе механическими, для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей;- использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, в том числе сотовые телефоны, расположенные в потайных местах автомобиля;- не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если вы отходите от автомобиля на короткое время.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70