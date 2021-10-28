В период операции московскими полицейскими было раскрыто 47 преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортных средств...
«В целях выявления и пресечения деятельности преступных групп и лиц, занимающихся криминальным автобизнесом, выявления и задержания похищенных транспортных средств, установления мест хранения и разукомплектования похищенного автотранспорта в период с 11 по 15 октября 2021 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль».
При проведении оперативно-профилактических мероприятий ежедневно было задействовано более 1300 сотрудников.
В период операции московскими полицейскими было раскрыто 47 преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортных средств. За совершение данных деяний задержано 54 человека.
В круглосуточном режиме проводились проверочные мероприятия на постах и маршрутах патрулирования. За весь период операции проверено 54 529 транспортных средств. Обнаружено 10 автомобилей, находящихся в розыске и 4 транспортных средства с измененными идентификационными обозначениями.
Также на территории г. Москвы возбуждено 23 уголовных дела по преступлениям, совершенным в сфере криминального автобизнеса. Так, 13 октября текущего года сотрудниками Московсокго уголовного розыска совместно с коллегами из ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, осуществлен выезд в торговое предприятие, занимающееся реализацией запасных частей к транспортным средствам. В ходе проведения обыска обнаружено 8 автомобильных двигателей различных производителей, 1 фрагмент кузова автомобиля с идентификационной маркировкой, 1 скутер. Идентификационная маркировка указанных объектов в базе розыска похищенных транспортных средств не значится», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
ГУ МВД России по г. Москве напоминает,что в настоящее время среди всех типов хищения имущества распространенным остаются хищения автомобилей или иных транспортных средств. Преступление, связанное с хищением автотранспорта, может квалифицироваться как: кража, то есть тайное хищение чужого имущества (статья 158 УК РФ), или как неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон (статья 166 УК РФ)).
В целях профилактики, краж, неправомерных завладений транспортными средствами, полиция рекомендует:
- по возможности, даже на непродолжительное время парковать автотранспорт на охраняемых стоянках;
- при оставлении транспортных средств на длительное время использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, в том числе оборудованные системами видеонаблюдения, а также охраняемые автомобильные стоянки;
- оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в том числе механическими, для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей;
- использовать скрытое навигационное оборудование с возможностью передачи координат транспортного средства, в том числе сотовые телефоны, расположенные в потайных местах автомобиля;
- не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если вы отходите от автомобиля на короткое время.
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве
(495) 694-94-70