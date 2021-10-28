Василий Митрофанов выполнил жим штанги лёжа. Он завоевал второе место в весовой категории до 120 килограммов. Спортсмен выжал штангу весом в 207.5 килограммов. В Туле проходили крупные

Василий Митрофанов выполнил жим штанги лёжа. Он завоевал второе место в весовой категории до 120 килограммов. Спортсмен выжал штангу весом в 207.5 килограммов. В Туле проходили крупные российские соревнования, а именно чемпионат центрального федерального округа. В нём участвовали представители 18 областей. Василий Митрофанов, мастер спорта России За прошедший год я прошёл 5 стартов на всероссийских