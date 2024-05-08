Владимирская мэрия опубликовала итоги работы Платформы обратной связи за апрель Большая часть...

Владимирская мэрия опубликовала итоги работы Платформы обратной связи за апрельБольшая часть обращений связана с ремонтом дорог и благоустройством города.Всего поступило 323 обращения. Горожан также волновало обслуживание многоквартирных домов, уборка контейнерных площадок и содержание дворОвых территорий. Все обращения направлены в профильные органы. Ведомства обязаны дать ответ на сообщения в течение 30 дней.Напомним, ПОС - платформа обратной связи - позволяет гражданам оперативно направить жалобу или вопрос в органы местного самоуправления.Воспользоваться платформой можно на сайте ПОС.Госуслуги.