Житель Коврова на камеру признался в убийстве жены и рассказал подробности происшествия. Об этом сообщили в СК по Владимирской области. Напомним, сотрудники областного следкома задержали

Житель Коврова на камеру признался в убийстве жены и рассказал подробности происшествия. Об этом сообщили в СК по Владимирской области. Напомним, сотрудники областного следкома задержали 46-летнего ковровчанина, который до смерти избил свою жену. Поводом убийства стала бытовая ссора. При задержании мужчина на камеру рассказал, что в роковой вечер пришел с после работы и обнаружил жену