Спецоперация проводилась в 13 регионах.

ФСБ России задержала в 13 регионах 28 подпольных оружейников, ликвидировано 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России."Федеральной службой безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж", - сообщили в ЦОС.Из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и свыше 9 тыс. патронов. "Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - отметили в ФСБ.Спецоперация проводилась в Республике Карелия, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.Среди изъятого 19 автоматов (АКМ, АКС-74У, АК-103, АК-104), специальный автомат "Вал", 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов, а также 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5"), 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны), 7 кг пороха и 20 единиц холодного оружия.