Во Владимире 26 декабря на 101-м году ушёл из жизни Николай Петрович Тыновский – участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, кандидат исторических наук и бывший преподаватель

Во Владимире 26 декабря на 101-м году ушёл из жизни Николай Петрович Тыновский – участник Сталинградской битвы, полковник в отставке, кандидат исторических наук и бывший преподаватель Владимирского пединститута. Николай Петрович родился 18 февраля 1920 года на Украине в Винницкой области. Во время Великой Отечественной он участвовал в Сталинградской битве, прошёл с боями до реки Миус,