Перебои с электроснабжением фиксировались еще на утро 28 января.

Проблемы с электричеством начались пятничным утром в 15 населенных пунктах: деревнях Игнатово и Фетиново Киржачского района и деревнях Ваганово, Вишняково, Копытово, Короедово, Кучино, Октябревка, Сергеево, Спирино, Степаньково, Уварово, Филино, Юрово и Рыбхозе Собинского района. Над оперативной ликвидацией аварийных отключений трудятся 3 бригады.За сутки было очищено более 4,8 га просек. Также организованы дополнительные обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ.Напомним, что сообщить об отключении электроэнергии можно по номеру – 8(800)220-02-20.