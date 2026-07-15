Сегодня, в 4.08 утра, сообщение о ракетной опасности распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Владимирская область. В 5.21

Сегодня, в 4.08 утра, сообщение о ракетной опасности распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Владимирская область. В 5.21 ракетная опасность была отменена. Гражданам рекомендовали не приближаться к обломкам при обнаружении и звонить 112. В нашем регионе ракетную опасность объявляют уже в третий раз с начала СВО. В первый раз это произошло