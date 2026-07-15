14 июля в областном правительстве обсудили вопрос обеспечения безопасности людей на воде в период купального сезона. С начала года на водоёмах утонули 19 человек, в том числе 5 детей. Люди

14 июля в областном правительстве обсудили вопрос обеспечения безопасности людей на воде в период купального сезона. С начала года на водоёмах утонули 19 человек, в том числе 5 детей. Люди гибнут из-за несоблюдения правил безопасного поведения на воде, из-за купания в запрещённых местах и нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения. Основная причина гибели детей