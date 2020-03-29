Владимир Путин назначил Татьяну Матвееву начальником Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Указ президента опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин назначил Татьяну Матвееву начальником Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Указ президента опубликован на сайте Кремля.Другим указом Путин освободил от должности прежнего начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.Татьяна Матвеева ранее возглавляла Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы России. По данным "Интерфакса" со ссылкой на собственные источники, Андрей Липов может возглавить Роскомнадзор.Прежний руководитель Роскомнадзора Александр Жаров был на днях освобожден от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписал 23 марта глава правительства России Михаил Мишустин.