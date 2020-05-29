Столичная полиция напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения...

В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий.В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями) проведение любых публичных мероприятий на территории Москвы запрещено. Данное правонарушение предусматривает административную ответственность в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ и ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы. Нарушение указанных норм законодательства, в зависимости от части статей, влечет за собой наложение штрафа, обязательные работы или административный арест.В связи с этим ГУ МВД России по г. Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве