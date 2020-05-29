Прибыв в течение нескольких минут к жилому комплексу, Михаил Калашников и Роман Гагин вместе с коллегами Алексеем Сычевским и Александром Чечеткиным выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания...

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы старшего сержанта полиции Михаила Калашникова, сержанта полиции Романа Гагина, старшего лейтенанта полиции Алексея Сычевского и сержанта полиции Александра Чечеткина за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Вечером 24 мая в дежурную часть Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы поступило сообщение о стрельбе возле дома 65 «Б» по Каширскому шоссе. На место происшествия были направлены два наряда патрульно-постовой службы полиции.Прибыв в течение нескольких минут к жилому комплексу, Михаил Калашников и Роман Гагин вместе с коллегами Алексеем Сычевским и Александром Чечеткиным выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания. Полицейские быстро сориентировались, рассредоточились на местности и приняли меры к задержанию правонарушителей.Осматривая территорию парковки, заполненную автомашинами, Михаил Калашников заметил неизвестного, который вбежал в лифтовой холл и закрыл за собой дверь. Полицейский бросился за ним и увидел, что в лифте находятся пятеро человек в медицинских масках. Сотрудник патрульно-постовой службы воспрепятствовал закрытию дверей кабины лифта и принял решение не применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать посторонние граждане. Один из мужчин оттолкнул его и попытался скрыться. Михаил Калашников с подоспевшим Романом Гагиным догнали и обезвредили убегавшего.В дальнейшем еще двое подозреваемых были задержаны полицейскими на месте событий, а остальные – сотрудниками Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади в ходе отработки ориентировки.Следует отметить, что Михаил Калашников – опытный и грамотный сотрудник патрульно-постовой службы, профессиональный стаж которого – 28 лет. Его напарник Роман Гагин четыре года назад был назначен на должность полицейского-водителя, и он берет пример со своего старшего коллеги. Так, на вопрос: «Не страшно было?» – уверенно ответил: «Не страшно. Я знал, что это злоумышленники, и их надо задержать. Такая наша работа».«За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России «За доблесть в службе». Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин – Почетными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации», – подчеркнула Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк