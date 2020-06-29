Один из авторов поправок к Конституции РФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества Национальная медицинская палата Леонид Рошаль проголосовал 28 июня в здании Академии наук на Ленинском проспекте в Москве.

Один из авторов поправок к Конституции РФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль проголосовал в воскресенье, 28 июня, в здании Академии наук на Ленинском проспекте в Москве.После голосования Рошаль заявил на телеканале "Россия 24", что поправки к Конституции — это очень важно. В частности, в здравоохранении поправки создают "вертикаль публичной власти". "Но вертикаль — это мало, надо насытить ее содержанием", — подчеркнул медик.Основная идея поправок заключается в том, чтобы человек независимо от места проживания получал качественную и доступную медицинскую помощь. По его словам, раньше это не было так четко прописано в Конституции."Наверное, поэтому 85 процентов россиян поддерживают именно эти наши поправки. За что мы благодарны", — заявил доктор Рошаль.