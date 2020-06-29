На улице горожан (особенно аллергиков) подстерегает новая опасность. Такого сильного цветения в столице не фиксировали уже 30 лет. Концентрация пыльцы в воздухе - 10 из 10 баллов.

На улице горожан (особенно аллергиков) подстерегает новая опасность. Такого сильного цветения в столице не фиксировали уже 30 лет. Концентрация пыльцы в воздухе — 10 из 10 баллов.Кристина Насыпова старается не выходить на улицу, у нее обострилась аллергия на злаки. Дышать тяжело, после каждой прогулки приходится использовать противогистаминные и ингалятор. Если приезжает скорая, врачи стараются побыстрее сделать Кристине укол. У сестры Алины такая же проблема.Игорь Кайнов выходит на борьбу с травой у дома в перчатках, маске и защитных очках."В этом году трава, от которой у меня аллергия, цветет с необыкновенной силой, она практически с человеческий рост, реально, это просто аномалия, реальная угроза для жизни", — говорит Кайнов.И это не преувеличение. Аллергия — генетический сбой, из-за которого организм крайне агрессивно реагирует на, казалось бы, безобидные вещи. Например, на мельчайшие частички пыльцы злаков."Самое опасное — это анафилактический шок, когда резко падает давление, теряется сознание. Если вы не оказываете в это время неотложную помощь, может быть смертельный исход", — говорит заведующая отделением аллергологии Научно-исследовательского института питания Вера Ревякина.Пик цветения злаков в 2019 году пришелся на 6 июня, в 2020 году – на 26-28 июня. Прохладная весна сдвинула сроки образования пыльцы в травах: тимофеевке, мятлике и овсянице. Но сейчас они зацвели и в разы мощнее, чем обычно."Злаки сейчас цветут очень обильно. Условия складываются благоприятным образом для формирования большого количества боковых побегов", — говорит доцент агробиологического департамента аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.Вместо одного побега вырастает два. В каждом созревает пыльца. Жарко. Сухо. Ветрено. Кошмар аллергика."Никогда не было, чтобы они вызывали такую сильную реакцию. И это первый сезон, когда, в принципе, обычные высокие концентрации пыльцы злаков вызывают такую острую реакцию людей", — рассуждает основатель проекта Пыльца CLUB Павел Баскаков.Непривычно болезненную реакцию на пыльцу злаковых врачи объясняют тем, что из-за интенсивных дождей в начале лета аллергики почти не заметили цветение березы, а бурное цветение травы в конце июня стало для них полной неожиданностью. Сейчас в столичном воздухе концентрация пыльцы достигла критических 10 баллов из 10. Можно попасть в реанимацию, просто прогулявшись во дворе. Но выход есть.Кошение злаковых является эффективным способом снизить проявления аллергии на пыльцу злаков, но нужно успеть скосить до раскрытия колоска злака", — сообщила заместитель начальника информационно-аналитического отдела ГБУ "Мосэкомониторинг" Алена Гавриленко.В вечном споре о кошении газонов, похоже, поставлена точка. При попадании аллергена в организм иммунная система начинает вырабатывать специальный белок — гистамин, который вызывает трудности с дыханием и опухание мягких тканей. Пик цветение злаков в этом году придется на конец июня. Поэтому в эти дни аллергикам лучше лишний раз из дома не выходить.