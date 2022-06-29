На содержание каждого ежедневно уходит порядка 900 рублей.

Владимирская область потратила на содержание беженцев из Донбасса свыше 107 млн рублей. Расходы регионов подсчитал каналВсего по стране цифра достигла 2,5 млрд рублей. На госзакупках удалось найти более 1 400 госконтрактов.Для сравнения, соседи из Нижегородской области выделили на вынужденных переселенцев 381 млн рублей, а рязанцы - 65 млн.По информации на середину мая, в 35 пунктах временного размещения на территории 33-го регона, у знакомых или родственников проживает 1 370 жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР. На содержание каждого ежедневно уходит порядка 900 рублей.