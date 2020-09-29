Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди причин смертности.

29 сентября во всем мире празднуют Всемирный день сердца. В России в этом году праздник отметят в 20-й раз.Жителям Владимирской области очень нужно бережнее относиться к своему здоровью в целом и к состоянию сердечно-сосудистой системы в особенности. Об этом свидетельствуют цифры статистики.Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте среди причин смертности. По данным за первый квартал 2020 года, 51,4% всех умерших скончались от болезней системы кровообращения. Причем доля этой категории не уменьшается, несмотря на все успехи медицины. Больше половины всех смертей - "сердечные" уже в течение нескольких летТак, в 2019 году болезни системы кровообращения унесли жизни 51,1% всех умерших - это 10 829 человек! В 2018 году от сердечно-сосудистых заболеваний скончались 51,4%, в 2017 году - 51,7%, в 2016 - 50,2%. Причем на протяжении всех последних пяти лет основная причина смертности от болезней системы кровообращения - ишемическая болезнь сердца. Этот диагноз - более чем у половины скончавшихся от данной группы заболеваний. Например, в 2019 году ИБС стала причиной смерти 6333 человек, в 2018 - 6354, в 2017 - 6159 человек. Такие данные приводит Владимирстат.