Пенсионерка поверила злоумышленникам, сняла со счета 500 тысяч рублей и бросила их с балкона. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию...

«Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 79-летняя жительница столицы, проживающая на Стартовой улице. По словам заявительницы, ей на городской телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что в ее районе работают мошенники и рекомендовал при возникновении подозрительных случаев незамедлительно сообщить ему. Позже гражданке позвонил другой неизвестный, который стал интересоваться ее банковскими счетами. Испугавшись, пожилая женщина связалась с ранее звонившим ей мужчиной. Он посоветовал женщине выполнить все условия злоумышленника, чтобы задержать его в момент передачи денежных средств. Пенсионерка согласилась, сняла со счета 500 тысяч рублей и бросила их с балкона. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 28-летнего приезжего. Часть похищенного изъята.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29