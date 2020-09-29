Основная цель акции – напомнить людям о важности заботы о себе и своевременном обращении за квалифицированной помощью.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца, цель которого – повышение уровня осознания в обществе опасности эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний, а также продвижение профилактики болезней системы кровообращения. В этом году в его рамках в России, в том числе и во Владимирской области, состоится акция «Спасибо, сердце!», организованная автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» совместно с Министерством здравоохранения России и Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики».«Основная цель акций, которые мы проводим в рамках нацпроекта «Здравоохранение», –напомнить людям о важности заботы о себе и своевременном обращении за квалифицированной помощью. У людей, ведущих малоподвижный, сидячий образ жизни, вероятность развития артериальной гипертонии на 20-50 процентов выше, чем у людей активных, занимающихся физическими тренировками», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»София Малявина.В рамках акции «Спасибо, сердце!» на портале о здоровом образе жизни Takzdodovo.ru появился специальный раздел о факторах риска развития гипертонии, типичных симптомах, профилактике и контроле заболевания. Тематические стикеры в форме сердца можно найти в Viber и Телеграм. Кроме того, в социальных сетях можно поделиться специальными открытками о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме того, в нашей стране пройдёт профилактическая акция «Оберегая сердца». На Интернет-портале оберегаясердца.рф можно найти полезную информацию о сердце и сосудах, пройти тест для оценки своего здоровья и получить прогноз на ближайшие десять лет.