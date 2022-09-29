Вода без вреда. У сети магазинов Ручеек появилась собственная лаборатория по проведению анализов...
<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2022-oleg-vedenskij-direktor-seti-magazinov-rucheek-o-laboratorii-dlya-provedeniya-analizov-vody.html" target="_blank">Олег Веденский, директор сети магазинов Ручеек – о лаборатории для проведения анализов воды</a> - Вода без вреда. У сети магазинов Ручеек появилась собственная лаборатория по проведению анализов...
[url=https://33live.ru/novosti/29-09-2022-oleg-vedenskij-direktor-seti-magazinov-rucheek-o-laboratorii-dlya-provedeniya-analizov-vody.html]Олег Веденский, директор сети магазинов Ручеек – о лаборатории для проведения анализов воды[/url] - Вода без вреда. У сети магазинов Ручеек появилась собственная лаборатория по проведению анализов...