Вода без вреда. У сети магазинов Ручеек появилась собственная лаборатория по проведению анализов...

Вода без вреда. У сети магазинов "Ручеек" появилась собственная лаборатория по проведению анализов воды. Как правильно отобрать пробу и куда её сдать? Об этом в интервью вестям рассказал Олег Веденский, директор сети магазинов "Ручеек".