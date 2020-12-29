Около 117 млн рублей предназначены для приобретения препаратов, 100 млн – для закупки средств индивидуальной защиты, а один млн – на специализированное морозильное оборудование для хранения вакцины от Covid-19

Во Владимирской области на борьбу с коронавирусом выделено ещё 218 млн рублей. Большая часть средств пойдёт на покупку лекарств для пациентов с ковидом.«Согласно распоряжению губернатора, 117 млн рублей предназначены для приобретения препаратов, 100 млн – для закупки средств индивидуальной защиты, а один миллион – на специализированное морозильное оборудование для хранения вакцины от Covid-19», - пояснили в администрации Владимирской области.Напомним, что в январе область ждёт поставка 50 тысяч доз вакцины от ковида.