В столице побит очередной температурный рекорд, на которые и без того был богат этот сезон. Днем в воскресенье столбики термометров поднялись до отметки в 16,8 градуса, сообщает метеобюро Москвы и Московской области. Это на 0,3 градуса выше, чем было в 2007 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.

В столице побит очередной температурный рекорд, на которые и без того был богат этот сезон. Днем в воскресенье столбики термометров поднялись до отметки в 16,8 градуса, сообщает метеобюро Москвы и Московской области. Это на 0,3 градуса выше, чем было в 2007 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд.С начала календарной весны такие аномально теплые значения фиксируются уже в шестой раз. Средняя температура в столице и Подмосковье превышает климатическую норму на 6,3 градуса.Однако уже вечером ожидается резкое изменение погоды: синоптики прогнозируют резкое похолодание – в некоторых районах до ноля, а где-то и до -2 градусов. Усилится ветер – местами порывы до 17 метров в секунду. В понедельник, 30 марта, похолодание продолжится, к вечеру столбики термометров могут опуститься до -6 градусов. Столицу и область накроет метель, количество выпавших осадков может составить до 20% всей мартовской нормы.В дальнейшем похолодание сохранится – во вторник до 4–6 градусов мороза, в среду – 6–8. На кратковременное потепление можно будет рассчитывать лишь в дневные часы. И лишь с четверга ожидается потепление в столичном регионе.